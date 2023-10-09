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Антонио Конте может возглавить «Севилью» после отставки Мендилибара

Антонио Конте может возглавить «Севилью» после отставки Мендилибара
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Руководство «Севильи» рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на текущий момент составлен список из пяти специалистов, одного из которых боссы андалусийцев хотят видеть в качестве наставника команды. Среди этих специалистов называются Андони Ираола, Хави Гарсия, Марселино Тораль, Андре Виллаш-Боаш и Антони Конте. Отмечается, что руководство «Севильи» намерено принять решение о том, кто станет новым главным тренером команды, в течение 24 часов после отставки Хосе Луиса Мендилибара.

Напомним, вчера, 8 октября, «Севилья» объявила о том, что 62-летний специалист уволен с должности главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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