«Севилья» отправила в отставку Хосе Луиса Мендилибара

Испанская «Севилья» уволила с поста главного тренера Хосе Луиса Мендилибара. Причина отставки — неудовлетворительные результаты на старте сезона.

«В это воскресенье после заседания управляющего комитета «Севилья» приняла решение уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста тренера клуба, учитывая плохие результаты на старте сезона.

Клуб хочет поблагодарить баскского тренера, сыгравшего значительную роль в завоевании седьмой в истории клуба Лиги Европы. Футбольный клуб «Севилья» желает Хосе Луису Мендилибару удачи в будущем», – сообщает пресс-служба клуба.

Хосе Луис Мендилибар возглавлял «Севилью» на протяжение 28 официальных матчей. В сезоне-2023/2024 «нервионцы» под его руководством одержали две победы, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения во всех турнирах. В чемпионате Испании «Севилья» занимает 16-е место (восемь очков).

В минувшем сезоне с момента назначения Мендилибара команда одержала восемь побед при шести ничьих и всего трёх поражениях в Ла Лиге и Лиге Европы.