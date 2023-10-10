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Бекхэму предложили стать послом «МЮ», если клуб приобретёт катарский шейх

Бекхэму предложили стать послом «МЮ», если клуб приобретёт катарский шейх
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Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму предложили стать послом клуба в случае, если его приобретёт шейх Джассим, сообщает talkSPORT.

Бывший капитан сборной Англии одна из нескольких легенд «МЮ», которых катарец хочет пригласить на подобные должности.

Дэвид Бекхэм — воспитанник «Манчестер Юнайтед», он выступал за команду с 1993 по 2003 год. В 2003-м Бекхэм перешёл из английского клуба в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила € 37,5 млн.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» играл с «Брентфордом» в матче 8-го тура чемпионата Англии. К 90-й минуте встречи «красные дьяволы» уступали «пчёлам» со счётом 0:1. Однако вышедший на замену полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей забил два гола в компенсированное время, благодаря чему команда тен Хага смогла одержать победу в матче.

После восьми туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице.

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