Парфёнов — об уходе из «Родины»: возможно, настал момент, когда нужны изменения

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал, почему решил покинуть московский клуб.

«Уходить всегда тяжело, а сейчас особенно. Это было не лёгкое, но очень интересное и плодотворное время. Мы проделали очень большую работу. И сегодня «Родина» – это команда, с которой считаются, о которой говорят, которую многие соперники боятся. На сегодняшний день «Родина» — хорошо укомплектованная команда, с квалифицированным подбором игроков. Если вы обратите внимание на продвинутую статистику, то мы в лидерах по многим показателям, в том числе по голам и созданным голевым моментам. Большинство игроков нашего стартового состава входят в число лидеров на своих позициях по всей Первой лиге. Как было принято решение об отставке? Решение о расставании было принято совместно, вчера вечером.

Считаю, что мы демонстрировали качественную игру и всё, ну или почти всё, делали правильно. Но, возможно, нам не хватало фарта, мы попали в череду матчей, в которых теряем очки вопреки тому, как складывались матчи. Взять последний матч с «Кубанью», мы уже к середине первого тайма обязаны были вести со счётом 3:0, а вместо этого пропустили гол в компенсированное время и получили поражение. И, возможно, настал момент, когда нужны изменения, чтобы фортуна вернулась к команде и «Родина» начала добиваться результата, которого все ждут. Повторюсь, у нас собрана очень хорошая команда, и я не сомневаюсь, что она добьётся цели, поставленной на сезон», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Родины».