Тюкавин объяснил безвыигрышную серию «Динамо» в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о причинах безвыигрышной серии бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Московская команда не может добиться победы уже в четырёх матчах РПЛ подряд (1:1 с «Пари НН», 0:1 со «Спартаком», 1:1 с «Ахматом» и 0:0 с «Факелом»).

«Почему «Динамо» давно не побеждает в РПЛ? Дело в реализации: мы доходим до ворот, но там не хватает либо последнего паса, либо завершения. В этом плане нам есть над чем работать», — приводит слова Тюкавина Sport24.

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после 11 туров. В текущем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.