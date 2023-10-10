Лесовой: при Йокановиче шанса у меня не было. Личка ценит качества, которыми я обладаю

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал об игре своей команды в последних матчах, а также высказался о малой игровой практике при бывшем главном тренере бело-голубых Славише Йокановиче.

«Мы в какой-то момент начали страдать слабой реализацией моментов. И, возможно, это начало давить на «Динамо». Столько нереализованных моментов — все нервничают. Сейчас будет пауза на игры сборных — перезагрузимся и, надеюсь, наладим дела с реализацией. Я думаю, что нам нужна какая-то уверенная победа в чемпионате, от которой можно будет оттолкнуться и двигаться дальше.

Как я мог войти в ритм, если мне не давали играть в прошлом сезоне? Как я мог показать Йокановичу, в форме я или не в форме? То есть даже глобально шанса у меня не было. Моё мнение, дело не в здоровье было, а в том, что не давали шанса.

Я вижу, что Личка ценит качества, которые у меня есть. И потихоньку даёт мне всё больше игрового времени. Надеюсь, что буду его оправдывать», — приводят слова Лесового «Известия».