Агент Тавареша: восстановление Томаша идёт хорошо. Клубу решать, когда он вернётся на поле

Педро Тракино, представитель левого защитника «Спартака» Томаша Тавареша рассказал, как проходит восстановление футболиста. Напомним, в середине июня португалец отправился в расположение молодёжной сборной для участия в чемпионате Европы U-21 и на тренировке получил травму крестообразной связки.

«Восстановление Томаша идёт хорошо. Когда именно он вернётся на поле — решать «Спартаку». Но Тавареш очень сильно ждёт этот момент. Он хочет как можно быстрее вернуться к команде», — приводит слова Тракино Sport24.

В прошлом сезоне Тавареш провёл за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.