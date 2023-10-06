«Спартак» объявил о возвращении Томаша Тавареша в Москву

Московский «Спартак» объявил о возвращении в Москву португальского защитника Томаша Тавареша, который продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы.

«Томаш Тавареш вернулся в расположение команды после первого периода реабилитации и теперь продолжает восстановление в Москве. Welcome back Tomas», — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, Томаш Тавареш получил серьёзное повреждение в расположении сборной Португалии U21 в начале лета 2023 года. Игрок порвал крестообразную связку колена и пропустил молодёжный чемпионат Европы, к которому и готовился в составе молодёжной сборной Португалии. О травме Тавареша сообщил главный тренер португальской молодёжки Руй Жорже.