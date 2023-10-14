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Сёмин считает, что сборная России не обязана побеждать Кению

Сёмин считает, что сборная России не обязана побеждать Кению
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем матче сборной России с национальной командой Кении. Он считает, что футболистам для победы будет достаточно провести хороший матч и удержать прежний уровень.

«Они никому ничем не обязаны. Сборная хорошо провела предыдущий матч. Нужно удержать этот уровень. Будут играть хорошо, победят», — сказал Сёмин в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, встреча сборной России с Кенией состоится в Анталье 16 октября. Матч пройдёт на стадионе «Титаник Мардан» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Сегодня футболисты прилетели в Турцию. Игру обслужат арбитры из страны, принимающей встречу. В предыдущем матче российская сборная обыграла команду Камеруна со счётом 1:0.

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