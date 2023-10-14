Сборная Сербии проиграла Венгрии в матче 7-го тура отбора на Евро-2024

Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы G, где встретились сборные Венгрии и Сербии. Команды играли на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Венгрия одержала победу над Сербией со счётом 2:1.

В первом тайме, на 21-й минуте Барнабаш Варга с передачи Лоика Него открыл счёт в матче, выведя сборную Венгрии вперёд. Вскоре, на 33-й минуте Страхиня Павлович с передачи Андрия Живковича сравнял счёт в матче. Однако почти сразу, на 34-й минуте хозяевам удалось вновь выйти вперёд — отличился Роланд Шаллаи, а Лоик Него отдал вторую голевую передачу в матче. Больше голов во встрече не было, матч так и закончился — 2:1, победа сборной Венгрии.

Таким образом, после пяти проведённых матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Венгрии набрала 13 очков и окончательно закрепилась на первом месте в группе G. В свою очередь, Сербия осталась на втором месте, проведя шесть матчей, в которых заработала 10 очков.