Экс-тренер «Атлетико»: Хулиан Альварес — это реинкарнация Альфредо Ди Стефано

Бывший тренер мадридского «Атлетико» Хорхе Д’Алессандро поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиане Альваресе.

«Он реинкарнация Альфредо Ди Стефано. Он настоящий плеймейкер, который играет на все сто. Альфредо стал великим, выступая за мадридский «Реал» в то время, когда не было удобных условий для футболистов. Представляете, чего может достичь Хулиан в футболе в нынешнее время? Он машина нападения. Его имя Хулиан Альварес — малыш из банды Скалони.

Этот парень не уступает Альфредо: он играет на всех позициях, отрабатывает в защите. Он показывает футбол нового поколения. Говорю это при всём уважении к Ди Стефано, который был гением и моим близким другом», — приводит слова Д’Алессандро Mundo Deportivo.