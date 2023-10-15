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Экс-тренер «Атлетико»: Хулиан Альварес — это реинкарнация Альфредо Ди Стефано

Экс-тренер «Атлетико»: Хулиан Альварес — это реинкарнация Альфредо Ди Стефано
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Бывший тренер мадридского «Атлетико» Хорхе Д’Алессандро поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиане Альваресе.

«Он реинкарнация Альфредо Ди Стефано. Он настоящий плеймейкер, который играет на все сто. Альфредо стал великим, выступая за мадридский «Реал» в то время, когда не было удобных условий для футболистов. Представляете, чего может достичь Хулиан в футболе в нынешнее время? Он машина нападения. Его имя Хулиан Альварес — малыш из банды Скалони.

Этот парень не уступает Альфредо: он играет на всех позициях, отрабатывает в защите. Он показывает футбол нового поколения. Говорю это при всём уважении к Ди Стефано, который был гением и моим близким другом», — приводит слова Д’Алессандро Mundo Deportivo.

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