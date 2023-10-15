Бывший менеджер сборной России Чинквини: для «Аталанты» Миранчук не очень важный футболист

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини считает, что футболист «Аталанты» Алексей Миранчук попал в непростую ситуацию как в клубе, так и в национальной команде. По мнению Чинквини, полузащитнику нужно ждать зимнего трансферного окна.

«Давайте прямо: для «Аталанты» Миранчук сейчас не очень важный футболист. Он не попадает в стартовый состав, постоянно сидит на лавке, что для него, конечно, совсем не хорошо. Если он не будет получать игровой практики, то не сможет развиваться. Но он сейчас не попадает и в состав сборной, также находится на скамейке запасных и выходит только на 20 минут. Это всё очень плохо для Алексея. Что ему делать? Ждать зимнего трансферного окна. Сейчас же в «Аталанте» ему нужно рвать и метать на тренировках. Очень надеюсь, что ситуация для Миранчука изменится», — сказал Чинквини в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл в составе «Аталанты» три матча.