Хавбек молодёжной сборной России Кисляк: уровень соперников в Бразилии очень высокий

Полузащитник молодёжной сборной России и московского ЦСКА Матвей Кисляк сравнил уровень бразильских команд с молодёжками столичного «Спартака» и петербургского «Зенита». В Бразилии молодёжная сборная России уже сыграла со «СКА Бразил» U20 (2:2), «Палмейрасом» U20 (3:1) и «Сантосом» U20 (6:4), а сегодня встретится с «Сан‑Паулу» U20.

«Уровень соперников в Бразилии очень высокий. Их можно сравнить с топ‑клубами России, с которыми я играл за ЦСКА: со «Спартаком» или «Зенитом». Но бразильские команды отличаются по стилю игры, потому что здесь футболисты больше заточены на индивидуальных качествах, а не на командной тактике. Здесь были хорошие соперники. Например, «Сантос» — это полуфиналист местного чемпионата U20, «Палмейрас» играл в финале турнира, то есть эти команды входят в топ страны по своему возрасту. Какое впечатление от Бразилии? Впечатления только положительные.

Мы были на стадионе «Сантоса», побывали также в их музее. Что запомнилось? Всё, что связано с Пеле. Было очень интересно проникнуться историей клуба. Всё сделано с любовью. Видно, что память об этом человеке очень сильно чтят, его помнят и боготворят. Ещё посетили побережье океана, жаль, что не удалось искупаться в связи с плохими погодными условиями, но всё равно прониклись атмосферой, воздухом. В 50 метрах от берега находится очень кинематографичный остров, над ним кружат птицы, завораживает. В самом городе почти ничего не посмотрели, потому что у нас были игры. Основное видели из окна автобуса», — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».