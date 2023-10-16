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Анчелотти отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную Бразилии

Анчелотти отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную Бразилии
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о своём возможном назначении на пост наставника сборной Бразилии. Итальянский специалист заявил, что очень счастлив в Мадриде.

«Слухи, это всё слухи. Сейчас я очень счастлив в «Реале», — сказал он в эфире Radio Anchio Sport, его слова приводит издание AS.

Напомним, Карло Анчелотти работает у руля «Реала» с 2021 года. До того итальянский специалист возглавлял английский «Эвертон».

В данный момент мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, набрав 24 очка по итогам девяти проведённых матчей.

«Реал» Мадрид разгромил «Осасуну» в матче 9-го тура Ла Лиги. Видеообзор встречи:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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