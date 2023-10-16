Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Срна стал исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра»

Срна стал исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна стал исполняющим обязанности главного тренера украинского «Шахтёра», сообщает пресс-служба клуба.

Хорват работает в системе клуба с 2019 года, начав с должности тренера по развитию техники. Летом 2020 года был переведён на должность спортивного директора.

Напомним, 16 октября украинский клуб объявил об отставке главного тренера Патрика ван Леуэна. Вместе с нидерландским специалистом клуб покидает весь его тренерский штаб, под руководством которого «горняки» успели провести лишь 12 официальных матчей.

«Шахтёр» после девяти сыгранных матчей в УПЛ располагается на третьей позиции с 18 очками. В Кубке Украины обыграли «Верес» со счётом 3:0. А в Лиге чемпионов сыграли два матча: с «Порту» (1:3) и «Антверпеном» (3:2).

Материалы по теме
«Шахтёр» объявил об отставке главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android