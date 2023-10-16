Срна стал исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра»

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна стал исполняющим обязанности главного тренера украинского «Шахтёра», сообщает пресс-служба клуба.

Хорват работает в системе клуба с 2019 года, начав с должности тренера по развитию техники. Летом 2020 года был переведён на должность спортивного директора.

Напомним, 16 октября украинский клуб объявил об отставке главного тренера Патрика ван Леуэна. Вместе с нидерландским специалистом клуб покидает весь его тренерский штаб, под руководством которого «горняки» успели провести лишь 12 официальных матчей.

«Шахтёр» после девяти сыгранных матчей в УПЛ располагается на третьей позиции с 18 очками. В Кубке Украины обыграли «Верес» со счётом 3:0. А в Лиге чемпионов сыграли два матча: с «Порту» (1:3) и «Антверпеном» (3:2).