Украинский «Шахтёр» объявил об отставке главного тренера Патрика ван Леуэна. Вместе с нидерландским специалистом клуб покидает весь его тренерский штаб, под руководством которого «горняки» успели провести лишь 12 официальных матчей.

«ФК «Шахтёр» выражает благодарность Патрику ван Леуэну и его ассистентам за профессионализм и желает успехов и побед в будущем!» — написала клубная пресс-служба оранжево-чёрных.

Напомним, прошлым тренером оранжево-чёрных был Игор Йовичевич. Специалист возглавлял «Шахтёр» с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Под руководством Йовичевича «Шахтёр» стал чемпионом Украины. Об увольнении специалиста было объявлено накануне, 2 июля. Вместе с ним клуб покинул весь его тренерский штаб.