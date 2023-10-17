Давид Алаба и Арда Гюлер приступили к тренировкам в общей группе «Реала» после травм

Защитник Давид Алаба и полузащитник Арда Гюлер вернулись к тренировкам в основной группе мадридского «Реала», сообщает Marca.

По информации источника, если у игроков не случится рецидивов, то оба смогут принять участие в ближайшем матче с «Севильей» в 10-м туре чемпионата Испании.

Алаба выбыл в конце сентября из-за повреждения приводящей мышцы. 31-летний защитник пропустил матчи Ла Лиги с «Жироной» (3:0) и «Осасуной» (4:0), а также матч Лиги чемпионов с «Наполи» (3:2).

Гюлер перешёл в «Реал» летом этого года за € 20 млн и ещё не провёл ни одного матча за новый клуб. 18-летний футболист присоединился к команде с травмой мениска, которую получил ещё 26 сентября 2022 года. Игроку сделали операцию, после чего у него был период восстановления.

После девяти туров «сливочные» занимают первое место с 24 очками. На второй строчке расположилась «Жирона» (22 очка).