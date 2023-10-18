Валерий Карпин выделил главный вывод по октябрьским матчам сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, какой главный вывод он сделал по октябрьским матчам национальной команды, а также подвёл итоги октябрьского сбора.

«Выделю один, но главный вывод: по итогам этих матчей вырисовывается, плюс-минус, обойма игроков, которая может играть на таком уровне, как с Камеруном. Наверное, мы её и раньше представляли, но прошедшие матчи укрепили это впечатление. У нас есть игроки, способные выдерживать интенсивность и нагрузку, которую предлагают команды уровня чемпионата мира», — рассказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 16 октября состоялась товарищеская игра между сборными России и Кении. Россияне не смогли одержать победу и сыграли вничью со счётом 2:2. Этот матч стал для национальной команды вторым на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.