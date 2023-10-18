Украинская футболистка забила два автогола за пять минут в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 18 октября, состоялся матч 4-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между украинской «Ворсклой» и итальянской «Ромой». Встреча завершилась разгромной победой римской команды — 6:1.
В первом тайме был забит лишь один мяч. На 35-й минуте отличилась нападающая Эвелин Винс. На 50-й минуте полузащитница Николь Козлова сравняла счёт. За следующие 20 минут игры итальянки забили ещё три гола. На 56-й минуте забила Барбара Латорре, дубль оформила Лючия Ди Гульельмо, забив на 58-й и 68-й минутах. В концовке встречи украинская защитница Яна Котик дважды отправила мяч в собственные ворота. Первый мяч попал в сетку ворот на 83-й минуте, а второй – на 88-й.
В первом матче между этими командами победу одержала «Рома» со счётом 3:0.
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