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Украинская футболистка забила два автогола за пять минут в матче Лиги чемпионов

Украинская футболистка забила два автогола за пять минут в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 18 октября, состоялся матч 4-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между украинской «Ворсклой» и итальянской «Ромой». Встреча завершилась разгромной победой римской команды — 6:1.

В первом тайме был забит лишь один мяч. На 35-й минуте отличилась нападающая Эвелин Винс. На 50-й минуте полузащитница Николь Козлова сравняла счёт. За следующие 20 минут игры итальянки забили ещё три гола. На 56-й минуте забила Барбара Латорре, дубль оформила Лючия Ди Гульельмо, забив на 58-й и 68-й минутах. В концовке встречи украинская защитница Яна Котик дважды отправила мяч в собственные ворота. Первый мяч попал в сетку ворот на 83-й минуте, а второй – на 88-й.

В первом матче между этими командами победу одержала «Рома» со счётом 3:0.

Лига Чемпионов (ж) . 4-й квалификационный раунд. 2-й матч
18 октября 2023, среда. 15:30 МСК
Ворскла (ж)
Украина
Окончен
1 : 6
Рома (ж)
Италия
0:1 Винс – 35'     1:1 Kozlova – 50'     1:2 Latorre – 56'     1:3 Ди Гульельмо – 58'     1:4 Ди Гульельмо – 68'     1:5 Kotyk – 83'     1:6 Kotyk – 88'    
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