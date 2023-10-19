Гендир «Акрона»: хочется постараться как минимум повторить прошлогодний результат в Кубке

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов поделился мыслями о нынешнем формате Кубка России, а также рассказал о задачах команды на турнир.

«Говорят ли две победы с разгромным счётом о намерениях как минимум повторить прошлогодний успех в Кубке России? Мы довольны двумя победами, но ещё предстоит большой путь, чтобы повторить прошлогодний результат. Мы двигаемся от матча к матчу, ждём жеребьёвку, чтобы узнать, где и с кем будем играть.

Уровень команды стал выше в этом сезоне? Мы считаем, что да. Какая задача озвучена перед командой на Кубок России? Больше стараемся идти поступательно. Понятное дело, что хочется сыграть с командами РПЛ весной и постараться как минимум повторить прошлогодний результат.

Безусловно, клубам Первой лиги довольно тяжело претендовать на итоговую победу, на последних стадиях остаётся всего четыре клуба. Для команд дивизионом ниже этот формат тяжелый. Поэтому все по‑разному относятся к Кубку России, но для «Акрона» важен каждый турнир, какой бы формат у него ни был.

Думаю, для болельщиков из разных регионов было бы здорово, если бы клубы Первой лиги начинали матчи с командами РПЛ на более ранних стадиях. Для популяризации футбола по стране, наверное, это было бы лучше. Но есть нынешний формат, в прошлом розыгрыше нам было очень интересно принимать в нём участие», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

В матче 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Акрон» разгромил «Шинник» со счётом 3:0.