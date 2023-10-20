Максим Митрофанов рассказал о повестке исполкома РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что вопросы по ряду программ развития футбола будут включены в повестку заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза.

«Повестка исполкома ещё не утверждена, её утверждает президент. Но прежде всего там будут вопросы, посвящённые ряду программ развития футбола, мы продолжаем формировать стратегическую повестку. Будут ли обсуждать переход в Азию? Когда появится официальная повестка, мы её опубликуем. Я говорил, что мы являемся частью УЕФА и что ведём работу по возобновлению своего участия в международных матчах под эгидой УЕФА. Нельзя сидеть на двух стульях одновременно. В любом случае у нас есть базовая договорённость с УЕФА о том, что, если у УЕФА не будет по каким-то причинам получаться нас восстановить, мы будем обсуждать вопрос смены конфедерации. Это наше право, учитывая, что мы находимся на территории двух частей света. Поэтому мы имеем право поменять конфедерацию. Это вопрос интересов нашего футбола», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, исполком РФС пройдёт 26 октября.