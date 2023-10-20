Андрей Мостовой: «Зениту» надо ждать осечки «Краснодара» и очной игры с ними

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своём состоянии, а также оценил уровень ближайшего соперника сине-бело-голубых в матче РПЛ — «Крыльев Советов».

«Чувствую себя хорошо. Провёл контрольную игру против «Кайрата» – нога не заболела. Набираю форму. «Крылья» – хорошая команда. Там произошла смена поколений, появились новые игроки. Интересная атакующая команда, не просто так идут на втором месте. Тренер хороший – с молодыми ребятами умеет работать. Успех «Крыльев» – совокупность факторов. Команда не боится атаковать. Интересно, как они с нами сыграют в Питере.

Для нас каждая игра очень важна, потому что мы отстаём от «Краснодара». Каждая игра сродни финалу. В воскресенье нужна только победа. Надо ждать осечки «Краснодара» и очной игры с ними», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.