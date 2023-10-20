Интриги 12-го тура РПЛ: «Зенит» может стать вторым, а «Локо» вновь обыграть «Динамо»

РПЛ возвращается после октябрьской паузы на сборные. Это всегда непростой момент для любого клубного тренера. Ведь некоторые легионеры, особенно если играли в Южной Америке, нередко возвращаются за день-два до матчей ближайшего тура. Однако все в равных условиях. В этот раз достаточно интересных встреч: в Москве набравший ход «Локомотив» примет притормозившее «Динамо», а в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с сенсацией старта – «Крыльями Советов».

Откроется 12-й тур в Оренбурге. Туда приедет «Факел» Сергея Ташуева. Последний раз воронежцы обыгрывали этого соперника почти два года назад. Последние четыре встречи остались за оренбуржцами. И в этот раз у них неплохие шансы на успех. Хоть и стабильности команде Давида Деограсии не хватает. После домашней победы над «Зенитом» они уступили аутсайдеру чемпионата «Балтике».

У «Факела» наоборот: Воронеж не проигрывает в РПЛ уже два матча. И если победой над «Сочи» уже никого не удивить, то выездная ничья с «Динамо» – это круто. Ташуев постепенно учит футболистов показывать усложнённую игру. И, видимо, получается.

Дальше переносимся в Казань. Рашид Рахимов после победы над «Ахматом» продлил своё пребывание в клубе. И теперь от «Рубина» ждут одного – стабильного набора очков. Правда, соперник – не самый подходящий для того, чтобы превратить это в тенденцию. Да, ЦСКА куда чаще играет вничью, нежели выигрывает, но и этому малоочковому периоду рано или поздно придёт конец. Если команда Владимира Федотова хочет бороться хотя бы за тройку.

При этом по статистике в последнее время лучше выглядит «Рубин». У них три победы в последних пяти матчах с ЦСКА.

«Динамо» не побеждает в РПЛ уже полтора месяца. В сентябре команда с трудом набирала очки после паузы на матчи сборных. Так что сейчас Марцелу Личке очень важно этого избежать. Соперник мощный – «Локомотив» в сентябре, наоборот, прибавил: улучшил игру и полетели очки. Железнодорожники уже четвёртые в таблице, в одном балле от «Зенита».

В последних 10 матчах «Локо» выиграл лишь дважды, большинство встреч закончились вничью. Так что у динамовцев есть шанс хорошо начать после международной паузы. Хотя в последней встрече бело-голубые уступили 2:4.

В последнем матче субботы лидирующий в РПЛ «Краснодар» сыграет в Калининграде. И, похоже, шансов у «Балтики» зацепиться не так много. В этом сезоне команда Сергея Игнашевича ни разу не забирала очки у хедлайнеров таблицы – поражения от «Спартака», «Динамо», «Крыльев», «Локо», ЦСКА. Да, без разгромов, но какая разница?

«Краснодар» же сейчас держит комфортное преимущество над конкурентами – плюс шесть очков. И важно не разбазаривать его с аутсайдерами. Впрочем, у команды Владимира Ивича ещё ни разу не было проблем с мотивацией. Вряд ли они возникнут и в Калининграде.

Программу воскресного тура откроет матч в Екатеринбурге. На удивление, Александр Точилин остался главным тренером «Сочи». Видимо, в клубе так и не смогли договориться с его возможным сменщиком. Неудивительно. Вряд ли кто-то захочет идти в команду с шестью поражениями подряд. Так что нужно ждать зимы. А до этого цепляться хоть за какие-то очки.

С «Уралом» это будет сделать сложно. Пусть и побед нет давно, но за ничьи команда цепляется. И выглядит куда увереннее будущего соперника.

«Спартак» примет на своём поле прямого конкурента. Ведь с «Пари НН» у них одинаковое количество очков (17). Сергей Юран и впрямь хорош. Четыре победы в последних шести матчах – так здорово команда в РПЛ ещё не стартовала.

У красно-белых же очередная порция конфликтов. Теперь с Александром Соболевым, которого отстраняли от тренировок. Учитывая, что это единственный нападающий, Гильермо Абаскалю придётся сложно.

В Петербурге сыграют вторая и третья команды РПЛ. «Крыльям» точно была нужна международная пауза. Ведь команда сначала вылетела из Кубка России, а потом без особых шансов уступила «Пари НН» (0:2). Теперь важно, чтобы перезагрузка пошла на пользу. Ведь впереди – «Зенит».

У Питера очень тяжелый старт, но вроде бы команда постепенно приходит в себя. Встреча с «Крыльями» – отличная возможность закрепиться на втором месте. И уже поджать «Краснодар».

В последний раз «Ростов» побеждал в РПЛ 12 августа. А «Ахмат» – 7 сентября. Казалось, с такими показателями клубы должны быть крепкими аутсайдерами. Но нет, команда Валерия Карпина даже не в зоне прямого вылета. И, естественно, дончанам нужно как можно быстрее подниматься хотя бы в середину таблицы.

Проблем много. Но, возможно, временное отсутствие тренера как раз и поможет игрокам перезагрузиться. Однако с «Ахматом» просто точно не будет. При Мирославе Ромащенко это крепкая и дисциплинированная команда.