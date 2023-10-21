Тренер «Факела» Ташуев: можно сказать, что удача была на нашей стороне

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура с «Оренбургом» (2:1).

«В первом тайме мы играли правильно, высоко прессинговали и подходили к воротам соперника, были единым организмом, который двигался по всему полю. Мы имели больше моментов в первом тайме, чем «Оренбург». Во втором тайме, скорее всего, не совсем попали в замены и не правильно стали играть, прогнувшись вниз. То, что мы прогнулись против «Оренбурга», у которого мастеровитые футболисты, к сожалению, сыграло с нами злую шутку. Хотя я кричал и подсказывал ребятам, пытался поднять их вверх.

В любом случае, футболисты «Факела» старались, терпели и нашли ошибку соперника. Можно сказать, что удача была на нашей стороне. Ребята — молодцы, одержали победу и добыли три очка», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».