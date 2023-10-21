Наставник ЦСКА Федотов — о матче с «Рубином»: слишком легко дарили мяч сопернику

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ с «Рубином». Команды сыграли вничью — 0:0.

«И у «Рубина» были моменты, когда они могли забить, и у нас. Мы даже забили. Да, был офсайд, это надо констатировать. Очень интересная игра. Есть положительный момент — мы не проиграли. Плюс мы за долгое время не пропустили. Это тоже хороший шаг вперёд.

Не совсем хорошо вошли в игру. Мы знали, что они очень агрессивно начинают, мы к этому готовились. Однако в этот период мало доводили свои действия до ума. Были потери на своей половине поля. В простых ситуациях слишком легко дарили мяч сопернику. По опорным — когда пропустили гол, мы оказались не готовы к быстрому переходу. Хотя понимали, что соперник на этом строит игру и надо быть внимательными.

Повреждение Мухина? Что‑то с коленом. Может быть, это усталость. Человек приехал из сборной. Новые впечатления, эмоции. Не смог продолжить игру. Только обследование покажет степень повреждения. Надеемся, его не будет», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».