Зеленов: никакого конфликта у Абаскаля с Соболевым нет. В запасе может оказаться каждый

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие нападающего Александра Соболева в стартовом составе команды на матч 12-го тура с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 22 октября. Начало игры — в 14:00 мск.

«Это решение тренера. Слухи о конфликте — это просто слухи. Мы дали комментарий, добавить нечего. Никакого конфликта нет — Соболев тренируется, он в заявке. На скамейке запасных может оказаться каждый, это футбол», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Пари НН» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Спартак» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).