Бывший тренер «Родины» Парфёнов: понимали, что решить задачу по выходу в РПЛ будет сложно

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался по итогам прошлого сезона для московской команды, которая получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ.

«Было понимание, что просто не будет. Мы это обговаривали с руководством. Но это не из-за того, что футболисты плохие, а потому что Первая лига – тяжёлый турнир. Нужно было время на адаптацию. Пацаны, которые играли во Второй лиге, провели прекрасный сезон, вывели команду в Первую лигу, они заслужили то, чтобы продолжить свой путь в клубе. Это как раз был показатель нашей работы. В первые два месяца того сезона в Первой лиге команда показывала хороший футбол, просто результата не было. Но уже с октября и до зимней паузы состав стабилизировался. Плюс удалось усилиться. Взяли Калмыкова, который не был востребован в «Торпедо». Через месяц он уже стал приносить пользу. Также мы взяли Султонова – звезду по меркам Первой лиги. Удалось подписать Плиева, Фищенко, Дмитриева. Все эти футболисты выступали в командах, в которых не получали много игровой практики, поэтому у нас они были голодны до футбола. Зимой мы занимались стабилизацией состава, налаживали определённую «химию» в команде. Весну мы провели с большим оптимизмом, а сами игры проходили без провалов. Ничего этого не было бы без общей работы тренерского и медицинского штаба, администрации.

Стояла ли задача выхода в РПЛ в начале прошлого сезона? Для меня как для спортсмена и человека, который всю карьеру боролся за самые высокие места, не могло быть по-другому. Мы понимали, что будет сложно. Больших лозунгов не было, но мы сразу проговорили, что всё реально. Весной мы поняли, что главное – не дрогнуть. Команда тогда показала дух. И был определяющий май, когда все шли впритирку, а подняться можно было даже из середины турнирной таблицы. Ты выигрываешь, но и другие тоже, была важная дистанция, которую нам удалось пройти очень ровно. Мы были вторые по набранным очкам весной», — приводит слова Парфёнова Metaratings.

В сезоне‑2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, однако уступила «Пари НН» по сумме двух встреч и не смогла выйти в высший российский дивизион.