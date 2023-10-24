Парфёнов — о «Родине»: решение об уходе было обоюдным и взвешенным

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал, чем занимается после ухода из московского клуба.

«Есть определённые моменты, которые повлияли на мой уход и которые надо решить. Я этими делами занимаюсь на данный момент. Это личная история, поэтому обсуждать не хочется. Скажу сразу, что меня никто в отставку не отправлял, решение о уходе было обоюдным и взвешенным. Плюс идёт анализ работы, которая была сделана в «Родине». Немного появилось свободного времени, например, удалось побывать на матче сборной России против Камеруна. Так что я всё равно с футболом. В этом плане паузы никакой нет, усталость тоже не накопилась. Проблем с тем, чтобы себя чем-то занять, нет. Пока продолжаю решать вопросы личного характера», — приводит слова Парфёнова Metaratings.

Об уходе Парфёнова из «Родины» стало известно 10 октября. 49-летний специалист возглавил команду летом прошлого года. В сезоне‑2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, однако уступила «Пари НН» по сумме двух встреч и не смогла выйти в высший российский дивизион.