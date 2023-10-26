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Степаненко: можем гордиться игрой «Шахтёра», ведь играли против одной из лучших команд

Степаненко: можем гордиться игрой «Шахтёра», ведь играли против одной из лучших команд
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Капитан «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Думаю, мы можем гордиться своей игрой, учитывая, что играли против одной из лучших команд мира. Возможно, в концовке мы могли бы добиться ничьей, но я думаю, что нам придаст уверенности то, как мы старались бороться.

Наш тренер говорит, что хочет, чтобы мы были смелыми, играли амбициозно. Возможно, поначалу мы были не так уверены в себе, как того хотелось бы, но со временем заиграли с большей уверенностью в себе. Думаю, это было заметно», — приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.

Благодаря этой победе «Барселона» укрепила своё лидерство в группе Н, набрав девять очков в трёх играх. «Шахтёр» находится на третьем месте, у украинской команды три очка.

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