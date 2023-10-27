«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-чёрной форме

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» «Спартак» впервые в этом сезоне выйдет на поле в красно-чёрной форме. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Третий комплект формы на сезон-2023/2024 «Спартак» представил в середине августа. Красно-чёрная форма посвящена победе над «Аяксом» 25-летней давности. К матчу с «Факелом» красно-белые подходят, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имея на своём счету 20 набранных очков. Воронежская команда располагается на 13-м месте.

Фото: Telegram-канал «Спартака»

Фото: Telegram-канал «Спартака»

Фото: Telegram-канал «Спартака»

В двух матчах прошлого сезона «Спартак» одержал две победы над «Факелом». В 7-м туре красно-белые разгромили воронежцев со счётом 4:1, а в матче 19-го тура выиграли со счётом 3:2.