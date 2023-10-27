Личка: в пяти играх РПЛ «Динамо» забрало 4 очка из 15. Меня не устраивает такой результат

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал последние результаты бело-голубых в Российской Премьер-Лиге, а также отреагировал на претензии к «робингудскому футболу» в исполнении «Динамо» в этом сезоне.

«Константин Генич, комментируя один из матчей «Динамо», обратил внимание на фразу руководства клуба про то, что команда показывает «робингудский футбол», забирая очки у топовых клубов и отдавая их менее статусным. Некоторые эксперты увидели в этом скрытый негатив. В то же время другие журналисты пишут, что у меня есть поддержка и доверие со стороны клуба. Как я на это реагирую? Во-первых, что касается отношений с руководством, то мы постоянно на связи, в конструктивном, рабочем диалоге. Что касается наших результатов: да, мы обыграли «Зенит» и ЦСКА, а потом потеряли очки в последних домашних матчах с «ПАРИ НН» и «Факелом», до этого пропускали на последних минутах от «Крыльев» и «Рубина».

Сложно спорить, что такие матчи нужно уметь выигрывать, важно забирать свои очки — иногда при не самой красивой игре. К сожалению, в последних пяти играх Премьер-Лиги у нас четыре ничьих и одно поражение. Из 15 очков мы забрали только четыре. Естественно, и меня тоже не устраивает такой результат. Но уверен, мы способны делать правильные выводы. Я вместе с командой всегда стараюсь работать так, чтобы наша игра была хорошей, качественной, волевой — и вела нас к победам», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Динамо» располагается на шестой строчке, набрав 18 очков в 12 встречах чемпионата.