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Кафанов: вратари в РПЛ сейчас очень мало ошибаются, очень много спасают и приносят очки

Кафанов: вратари в РПЛ сейчас очень мало ошибаются, очень много спасают и приносят очки
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов оценил уровень вратарей в РПЛ.

«Могли бы Лунёв и Хайкин стать ведущими вратарями в РПЛ? Сейчас в России очень высокий уровень вратарей, и они в РПЛ тоже были бы в числе лучших. Сейчас есть большая группа голкиперов: шесть-семь игроков, которые находятся в обойме сборной России. Они все показывают очень высокий уровень.

Если заметили, вратари сейчас очень мало ошибаются, очень много спасают и приносят очки. Если посмотреть на нижнюю часть таблицы, где около семи команд борются в опасной зоне, то и там трудно сказать, что где-то выступает вратарь низкого уровня. В каждой команде есть хорошие голкиперы, и каждый из них в отдельных матчах приносил очки своей команде», — приводит слова Кафанова Metaratings.

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