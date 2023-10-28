Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов заявил, что Рудаков из финской «Хонки» является кандидатом в сборную России

Кафанов заявил, что Рудаков из финской «Хонки» является кандидатом в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о российском голкипере финского клуба «Хонка» Максиме Рудакове.

«Что могу сказать по Максиму Рудакову из финской «Хонки»? Максим играл у нас в «Ростове». Он сейчас выступает хорошо, помог своей команде выиграть Кубок лиги и завоевать бронзу в чемпионате. У него большая заслуга в том, что «Хонка» заняла призовое место, он внёс большой вклад в этот успех этой маленькой команды. Даже находясь в запасе в «Ростове», Максим не обижался и каждую тренировку проводил на максимуме с хорошим настроением. Эти два с половиной года он в «Ростове» не потерял и поэтому сейчас показывает качественную игру. Это тот момент, когда вратарь на тренировках тоже может расти. Сейчас он показывает то, чему он научился в своё время.

Все трое (Максим Рудаков, Андрей Лунёв и Никита Хайкин. — Прим. «Чемпионата») – кандидаты в сборную России. Разговаривал с ними, сказал, что все они в списке кандидатов на вызов. Эти вратари сейчас играют на хорошем уровне», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Материалы по теме
Кафанов: Хайкин — номер один в «Будё-Глимт», его любят. Лучше ему там остаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android