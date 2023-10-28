Умяров: первый раз вижу такое поле, даже во Второй лиге такого не было

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о матче 13-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).

«Мы пытались адаптироваться к полю. В первом тайме были какие-то выходы, моменты. Что-то создавали и могли реализовать. Готовились мы к одному, а к погодным условиям нужно было адаптироваться быстрее. Вот и всё.

Был ли в шоке от поля? Первый раз такое вижу, даже во Второй лиге такого не было. На разминке было более менее, когда начали на нём играть первые 10 минут, то внутри не держало оно», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Факел» одержал победу благодаря голам Евгения Маркова (с пенальти) и Максима Максимова.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. «Факел» находится на 11-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).