Историческое поражение «Спартака» на болоте

«Факел» ни разу не обыгрывал «Спартак» после возвращения в РПЛ. Четыре матча — четыре поражения. Редко получалось элементарно царапаться за очки. Однако от нового матча ожидали другого. Ведь воронежцы при Сергее Ташуеве круто преобразились: отказались от бестолковых забросов вперёд, теперь комбинируют, вырабатывая привлекательный стиль. Параллельно пришёл результат — команда ещё до матча со «Спартаком» поднялась на 13-е место. И точно хотела забраться ещё выше.

Главной темой перед матчем стал дождь. В Воронеже поливает уже несколько дней. Естественно, это отражается на газоне. Сотрудники стадиона старались максимально обезводить поле: в ход шли лопаты и всё, что попадётся под руку. В какой-то момент показалось, что мы и вовсе переместились куда-то в 2000-е. Но от такого не застрахован никто.

В итоге начало матча частично напомнило встречу Хорватия — Россия в отборе ЧМ-2022. Помните, как мяч там застревал в лужах при простых передачах? В Воронеже было чуть лучше. Но проблем это добавило всем.

«Факел» начал лучше. И, похоже, полностью выполнял план тренера, который перед матчем заявил, что не знает слово «контроль», но планирует играть во «владение в атаке». Действительно получалось. Команда забрала мяч, устраивала затяжные перепасовки у штрафной соперника. В какой-то момент игра «Факела» даже напомнила традиционный «спартаковский футбол»: стеночки, забегания, классные открывания. Естественно, в масштабе нескольких минут, но тем не менее.

Команда Гильермо Абаскаля же предпочла действовать вторым номером в надежде на резкие контратаки. Однако момент под них поймать сложно.

Первый опасный момент возник как раз у «Факела»: один из самых активных игроков тайма Аппаев выдал пас на Маркова, тот пробил из лужи, но угодил в штангу. Дальше защита «Спартака» начала чудить. Неловкая срезка Бабича едва не вывела того же Аппаева один на один, однако игрок «Факела» неловко обработал мяч.

Впервые гости более-менее осмысленно перешли на чужую половину поля только после 27-й минуты. Но почти без моментов: хаотичные навесы Зиньковского, попытки Соболева зацепиться за мяч — всё мимо.

А вот «Факел» имел ещё один момент в первом тайме. Подача с углового, и Брызгалов, который забирал почти весь верх, здорово пробил в противоход Максименко. Но рядом со штангой.

Казалось, хозяева наиграли на один гол ещё в первом тайме. А гости никак не могли приспособиться ни к газону, ни к агрессивному стилю соперника. После перерыва ничего не изменилось. «Факел» продолжил играть первым номером, Брызгалов — классно бороться наверху, а «Спартак» — изредка выбираться на чужую половину. Правда, на 64-й минуте это могло дать результат. Зиньковский точно навесил на Дуарте, тот пробил, но не очень сильно. Беленов справился.

А уже дальше — два ключевых момента. Первый — фол Бабича в штрафной. Защитник «Спартака» поднял ногу на уровень головы Маркова. Судья показал защитнику вторую жёлтую и назначил пенальти. Тот же Марков реализовал удар.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Спартак» формально бросился отыгрываться, но до реальных моментов дело не дошло. А «Факел» провёл ещё одну результативную атаку. Пас от Моцпана и гол Максимова. Оба футболиста вышли на замену — Ташуев угадал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Естественно, такое уже не отыгрывается. «Факел» одержал историческую победу над «Спартаком» и временно поднялся на 11-е место. Красно-белые же пока остались четвёртыми. Но, похоже, когда будут сыграны все матчи тура, опустятся ниже.