«Спартак» под руководством Кержакова сыграл вничью с «Раднички Ниш» в Сербии

Сегодня, 28 октября, завершился матч 13-го тура сербской Суперлиги, где встречались «Раднички Ниш» и «Спартак» из Суботицы. Команды играли на стадионе «Чаир» в Нише, Сербия. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

На седьмой минуте игрок «Спартака» Андрей Тодороски открыл счёт в матче.

На 67-й минуте Павел Ивелья сделал счёт на табло равным.

Напомним, наставником «Спартака» из Суботицы является россиянин Александр Кержаков, который возглавил команду этим летом.

После 12 проведённых матчей в сербской Суперлиге «Спартак» находится на восьмой позиции с 16 очками. «Раднички Ниш» располагаются на 11-й строчке с 12 очками. Единоличным лидером чемпионата является «Партизан», у которого 31 очко.