Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о победе над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе в МИР РПЛ над «Краснодаром» (1:0).

«В этой нашей серии не хватало побед. Сегодня она пришла. Огромная благодарность ребятам, что они не закачались и с лидером чемпионата показали достойный футбол. Это дорогого стоит. Единственное — нельзя останавливаться на достигнутом.

Достаточно уверенный первый тайм. Просто не хватало разумных действий в завершающих стадиях — немного мы спешили. Но у нас были моменты, один из них мы реализовали. Второй тайм в начале мы хорошо оборонялись, в одной из атак могли увеличить счёт, но надо отдать должное вратарю. Соперник приложил максимум усилий, чтобы уйти от поражения. Где-то нам повезло. В своих действиях нам не хватило хладнокровия, где мы могли бы выйти и увеличить преимущество», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.