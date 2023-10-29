ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в этом сезоне РПЛ
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В матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч начался в 19:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 41-й минуте Аббосбек Файзуллаев на левом фланге ушёл от Сергея Волкова и покатил в штрафную на Фёдора Чалова, который первым касанием обыграл Хуниора Алонсо, а вторым отправил мяч в дальний верхний угол ворот Матвея Сафонова.
На данный момент после 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке с 21 очком. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.
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