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ЦСКА — Краснодар 1:0, результат матча 13-го тура РПЛ 29 октября

ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в этом сезоне РПЛ
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В матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч начался в 19:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте Аббосбек Файзуллаев на левом фланге ушёл от Сергея Волкова и покатил в штрафную на Фёдора Чалова, который первым касанием обыграл Хуниора Алонсо, а вторым отправил мяч в дальний верхний угол ворот Матвея Сафонова.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке с 21 очком. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Чалов – 41'    
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