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Юрий Сёмин: «Золотой мяч» — рановато для Хвичи. Но у него всё получится

Юрий Сёмин: «Золотой мяч» — рановато для Хвичи. Но у него всё получится
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии на выигрыш «Золотого мяча» в будущем.

«У Хвичи всё впереди. У него большая перспектива, он ярко вошёл в футбол, проявил себя и стал чемпионом. Но победа в «Золотом мяче» для него — рановато. В дальнейшем всё может быть, но сегодня есть только один. У Хвичи обязательно получится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 30 октября, состоялась церемония вручения «Золотого мяча». По итогам голосования Кварацхелия занял 17-е место, опередив таких футболистов, как Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Лаутаро Мартинес. «Золотой мяч» выиграл нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

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