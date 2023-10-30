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Кварацхелия занял 17-е место в голосовании на «Золотой мяч». Беллингем — 18-й

Футболист итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании на «Золотой мяч».

В прошлом сезоне грузин провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

16-е место и с 18-го по 20-е заняли такие футболисты, как бывший обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, нападающий «Баварии» Гарри Кейн и форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало – в 22:45 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард «Интер Майами» Лионель Месси. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.