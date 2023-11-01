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Экс-игрок «Интера» Пеламатти: все знают, что я наполовину русский. Никакого негатива нет

Экс-игрок «Интера» Пеламатти: все знают, что я наполовину русский. Никакого негатива нет
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Бывший защитник юношеских сборных Италии и России, воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти рассказал, как в Италии относятся к тому, что он наполовину русский.

«Все мои товарищи и друзья знают, что я наполовину русский. Иногда просят меня перевести несколько слов. Ни разу не сталкивался с негативом на почве происхождения. В основном мы обсуждаем футбол. Россия на итальянском ТВ? У меня нет времени следить за этим. По телевизору смотрю только футбол», — сказал Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пеламатти перешёл из «Интера» в «Торрес» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в € 100 тысяч. В нынешнем сезоне Пеламатти сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился. В октябре 2021 года защитник провёл два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодёжные сборные Италии.

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