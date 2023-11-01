Защитник «Крыльев Советов» Зотов: хотели взять у «Зенита» реванш

Футболист «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал, с каким настроем самарская команда подходила к матчу Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

«Конечно, мотивация была. Хотелось взять реванш у «Зенита» за то поражение, которое было недавно в чемпионате. Старались показать хорошую игру и оставить след в Кубке России победой. Но, к сожалению, матч сложился не в нашу пользу: не реализовали свои моменты, пропустили в концовке. «Крылья» временами даже мяч больше держали, чем «Зенит»? Да, согласен — сегодня неплохо смотрелись, особенно в первом тайме. Я считаю, что минимум ничью мы точно заслужили. Но в футболе очков за игру не дают. Один момент в концовке решил исход матча», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» прошёл накануне, 31 октября. Победу благодаря голу Ивана Сергеева одержали сине-бело-голубые.