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Защитник «Сочи» Литвинов: Галицкий — великий человек в масштабах России

Защитник «Сочи» Литвинов: Галицкий — великий человек в масштабах России
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Футболист «Сочи» и воспитанник «Краснодара» Вячеслав Литвинов поделился мнением о Сергее Галицком.

«Что он сделал для парней, для Краснодарского края, для города, для всей России… Великий человек в масштабах страны. Сколько воспитанников его академии сейчас в сборной! Таких бы людей побольше — всё у нас было бы намного лучше. Я видел, что про Галицкого говорил в интервью Тиньков. Но человек старается ради своей страны, города, наших людей. Тиньков что делает для людей? А Краснодар благодаря парку, стадиону, академии, клубу стал значимым городом. И много историй, как Галицкий просто так помог ребёнку горничной в «Краснодаре».

А лично мне было невероятно приятно, когда Сергей Николаевич приходил посмотреть на обычные матчи команды нашего года. Вплоть до самой своей болезни. Как я реагировал на эти новости? Сильно переживал. Понимаю, Галицкий выстраивает «Краснодар» так, чтобы всё существовало и без него. Но мы, воспитанники, в это не верим. Много ли я общался с Галицким? Конечно. Молодому мне он много что объяснял. Давал советы и о футболе, как играть. С чем-то я был не согласен, но понимал: это детище Сергея Николаевича, он хочет лучшего для «Краснодара». Да и в игру старается погружаться. А что сам не играл в футбол… Все ли аналитики играли? Зато Галицкий за свою жизнь много матчей увидел и разбирается», — приводит слова Литвинова Sport24.

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