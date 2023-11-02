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Константин Зырянов ответил на вопрос о слабом старте «Зенита» в РПЛ

Константин Зырянов ответил на вопрос о слабом старте «Зенита» в РПЛ
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Экс-полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов ответил на вопрос о слабом старте сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезоне-2023/2024.

«О слабом старте «Зенита», думаю, должен говорить тренер «Зенита». Он уже говорил, что невозможно всё время побеждать. Всё логично. Где-то оступается команда, а где-то потом набирает. Кто главный соперник «Зенита» в этом сезоне? Как и всегда — только «Зенит». Я уже много раз говорил об этом. Если они постоянно будут играть в полную силу, у них не будет соперников в чемпионате России», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 13 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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