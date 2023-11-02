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Константин Зырянов: когда всё это закончится, еврокубки к нам придут

Константин Зырянов: когда всё это закончится, еврокубки к нам придут
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Экс-полузащитник «Зенита» и главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался по поводу возвращения России на международную арену.

«Мне-то что грустить? Я выполняю свою работу. У меня есть конкретная роль. Мне не грустить надо. У меня, наоборот, пожелание, чтобы скорее это закончилось. Закончилось именно нашей победой, нашей общей победой. Я думаю, что у нас же общая победа с вами, правильно? Когда всё это закончится, то и еврокубки к нам придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях. Дай бог, чтобы скорее всё это закончилось — нашей победой», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в конце февраля сборные России и все российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

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