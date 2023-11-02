Зырянов: я слышал, что в первом дивизионе актуально стоит судейский вопрос. Это так и есть

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о судейском вопросе в первом дивизионе России по футболу.

«Я разговаривал с разными тренерами и слышал, что первый дивизион — сложная лига, где актуально стоит судейский вопрос. Всё это я увидел воочию. Это так и есть», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 16 туров Мелбет Первой лиги новороссийский «Черноморец» набрал 18 очков и на текущий момент располагается на 15-й строчке. В следующем туре команда Зырянова сыграет с «Химками». Матч пройдёт на домашнем стадионе «Черноморца» и состоится в грядущее воскресенье, 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.