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Тренер ЦСКА Федотов высказался о победе над «Оренбургом» в Кубке

Тренер ЦСКА Федотов высказался о победе над «Оренбургом» в Кубке
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Оренбургом» (3:1) в матче 6-го тура Фонбет Кубка России.

«Первый тайм был хороший, за исключением того момента, когда мы пропустили. Расслабились, потеряли мяч в центре поля, плохо сработали против быстрой атаки соперника. Ну и отметим индивидуальные действия футболиста «Оренбурга», который разобрался и здорово пробил.

Мы хотели победить, прикладывали достаточно усилий. Не всё получалось, но создавали моменты. Тем не менее забили два гола в первом тайме. Во втором тайме сыграли по счёту, а в одном из эпизодов из‑под прессинга отобрали мяч и забили третий гол. После этого судьба матча была решена, — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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