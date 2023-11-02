Матч ЦСКА за первое место в группе — шоу! Но интригу убил защитник «Оренбурга»

Вообще, у этого матча могла быть более мощная интрига. Но всё сломал «Факел». Воронежцы уступили в гостях «Сочи» и скатились на последнее место. Соответственно, никуда не вышли сами и не напрягли ЦСКА, чей матч с «Оренбургом» стал формальностью. Обе команды — в плей-офф Кубка в Пути РПЛ. Вопрос лишь в месте. В случае победы в основное время москвичи гарантировали себе первую строчку. При любом другом результате там остался бы их соперник.

При этом Федотов минимально ротировал состав. Понятно, что выбор у тренера в принципе невелик, однако паузу не получили ни Чалов, ни Заболотный, ни Файзуллаев, ни другие лидеры. Да, в воротах вышел Тороп, в центре поля — Кисляк. Но в остальном — практически основа. «Оренбург» в этом плане не стал заморачиваться. Лидеры отдыхали, а на поле рубился ближайший резерв.

В первые полчаса превосходства в классе не ощущалось. Команды словно оставили всю агрессию в раздевалке и катали стандартный товарняк. Без опасных моментов, обострений и всего остального. Словно на поле не основа команды, претендующей на высокие места, а обычный резерв.

Включиться получилось лишь во второй части тайма. Келлвен с фланга классно отпасовал на ход Облякову, и тот пробил. Но рядом со штангой. Инициативу захватили москвичи, дело шло к голу. И он состоялся. Файзуллаев влетел в штрафную, раскачал Титкова, а тот вместо мяча зарядил по ногам. Судья назначил пенальти. К мячу подошёл Чалов и уверенно реализовал шанс.

Правда, отыграться гостям не составило труда. В первой же атаке после розыгрыша с центра Гюрлюк показал всю турецкую технику, вышел на ударную позицию и пробил Торопа.

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Два гола за две минуты после в целом невзрачного тайма — шоу, которого мало кто ожидал. Инициатива осталась у ЦСКА. Они продолжали выстраивать атаки, и вскоре это завершилось ещё одним голом. Упавший Заболотный резко отреагировал на скидку Келлвена и элегантным кивком закинул мяч в сетку. Браво!

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После перерыва «Оренбург» немного пришёл в себя, создав пару шансов. Самый опасный — удар Сидорова с 20 метров, который засейвил Тороп. Однако ЦСКА точно не собирался расслабляться и отдавать преимущество. Похоже, команде и правда было важно влететь на первую строчку. С этим связаны поздние замены Федотова — выпускать запасных он начал только в середине второго тайма.

И после замен хозяева забили третий. Файзуллаев, проводивший ещё один отличный матч, отобрал мяч у Гойковича и классно выдал под удар Чалову. Фёдор не промазал.

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Естественно, такое уже не отыгрывается. ЦСКА завершил групповой этап Кубка России на первом месте. «Оренбург» опустился на вторую строчку, но тоже попал в Путь РПЛ. А в плей-офф Пути регионов отправился «Сочи».