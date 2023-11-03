Шунин: хотелось бы, чтобы на игру с 2DROTS пришло больше людей, чем на матчи «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о предстоящем товарищеском матче с медиаклубом 2DROTS.

«Как отношусь к матчу с 2DROTS? С кем нам играть, решают руководители клуба. У нас будет с 2DROTS товарищеская игра, в данной ситуации нет смысла от неё отказываться.

Насколько этот матч будет интересен для болельщиков? Не могу ответить на этот вопрос. В основном болельщики придут посмотреть на 2DROTS. Хотелось бы, чтобы пришло больше людей, чем на матчи «Динамо». А так мы будем играть этот товарищеский матч на своём стадионе при своих болельщиках, которых надо радовать всегда. И всегда товарищеская игра перерастает в матч, в котором ты играешь с таким же настроем, как в чемпионате», — приводит слова Шунина «РБ Спорт».

Матч «Динамо» – 2DROTS пройдёт 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 мск.