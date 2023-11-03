«Должно быть интересно». Тюкавин — о матче «Динамо» с 2DROTS

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о предстоящем товарищеском матче, в котором бело-голубые сыграют с командой Медийной футбольной лиги (МФЛ) 2DROTS.

«Если мы проиграем 2DROTS, то это не будет позором. Матч с 2DROTS — обычная игровая тренировка. Возможно, я в это время буду в сборной России. Должно быть интересно», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Динамо» – 2DROTS пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 мск. После 13 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 команда Марцела Лички занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бело-голубые проведут 6 ноября, когда отправятся в гости к «Сочи».